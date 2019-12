Helmut Marko: "Vooralsnog geen handtekeningen onder commerciële afspraken"

De commerciële afspraken tussen de Formule 1 en de teams voor 2021 en daarna zijn nog in de maak. Chase Carey en Helmut Marko bevestigen dat er nog geen akkoord is, terwijl de F1-CEO zo snel mogelijk handtekeningen hoopt te zien.

De Formule 1 gaat in 2021 een geheel nieuwe fase in. Eind oktober werden de gereviseerde technische, sportieve en het gloednieuwe financiële reglement al geïntroduceerd door Liberty Media en de internationale autosportbond FIA, waardoor het nu nog wachten is op de commerciële afspraken tussen Liberty en de teams en de bestuurlijke afspraken tussen Liberty, de FIA en de teams.

Op het commerciële vlak zal er het een en ander gaan veranderen aan de verdeling van de inkomsten. De huidige structuur met bonussen voor een select aantal teams gaat de deur uit en daarvoor komt een bonussysteem op basis van de prestaties van de teams. De teams hebben deze afspraken inmiddels in kunnen zien, maar volgens Helmut Marko is er nog geen akkoord: "Er is nog geen handtekening gezet", vertelde hij aan Kronen Zeitung.

Carey verwacht op korte termijn akkoord

Met nog maar iets meer dan een jaar te gaan tot 2021 zou Carey zich zorgen kunnen maken over het feit dat er geen akkoorden gesloten zijn. Over meerdere teams wordt namelijk getwijfeld of zij na 2020 nog wel door willen gaan. Dat zijn twijfels waar de CEO van de Formule 1 zich niet in kan vinden en hij verwacht dat op korte termijn alle teams aan boord zullen zijn.

"Het zit in de natuur van deze sport dat er geluiden zijn, maar we hebben een goed gevoel. Het doel is natuurlijk dat alle teams en betrokkenen zo snel mogelijk aan boord zijn." Op korte termijn kunnen de teams volgens Carey een nieuwe opzet van de overeenkomst verwachten. "Zoals we eerder echter al gezegd hebben, willen we deze gesprekken achter gesloten deuren houden en we zullen geen deadlines opleggen."