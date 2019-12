Geen zorgen bij Marko over verhalen Aston Martin-Racing Point: "Hebben een contract"

Red Bull Racing maakt zich geen zorgen over het mogelijk verliezen van titelsponsor Aston Martin. Volgens Helmut Marko hebben de renstal en haar titelsponsor gewoon een contract en zal de sponsor dus niet zomaar kunnen vertrekken.

GPToday.net berichtte afgelopen week dat Racing Point-eigenaar en miljardair Lawrence Stroll sterke interesse heeft om zich in te kopen in het noodlijdende Aston Martin. Een van de mogelijke gevolgen daarvan zou zijn dat Stroll eindelijk de mogelijkheid heeft Racing Point te hernoemen en het met Aston Martin de naam van een autofabrikant kan meegeven.

Stroll, Racing Point en Aston Martin hebben tot dusver nog niet officieel gereageerd op de mogelijke koop door de Canadese zakenman, hoewel CEO Andy Palmer van Aston Martin tijdens de lancering van de Aston Martin DBX wel het volgende over een mogelijke overname: "We zijn absoluut niet actief op zoek naar nieuwe nieuwe investeerders en deelnemers in het bedrijf. Dat zegt echter niet dat het helemaal niet gaat komen."

Ook voor Red Bull Racing zou een overeenkomst tussen Stroll, Racing Point en Aston Martin gevolgen kunnen hebben. Momenteel heeft het in Groot-Brittannië gevestigde Oostenrijkse team Aston Martin als titelsponsor, maar een deal met Racing Point zou roet in het eten kunnen gooien. Marko vreest daar echter niet voor. "Wij hebben een contract", vertelde de talentscout en adviseur van Red Bull Racing.

