Lawrence Stroll heeft bod gedaan op aandelen in noodlijdend Aston Martin

Lawrence Stroll heeft een bod gedaan om zich in te kopen in Aston Martin. Dat kan GPToday.net onthullen.

Stroll is de vader van Racing Point-coureur Lance Stroll en tevens eigenaar van Racing Point. Hij verdiende zijn geld via investeringen in en het opbouwen van kledingmerken. Hij wist merken Pierre Cardin en Ralph Lauren naar Canada te brengen en investeerde onder andere in Tommy Hilfiger en Michael Kors. Eveneens heeft het Canadese racecircuit Mont-Tremblant in eigendom.

Ook staat Stroll bekend om de collectie Ferrari's die hij bezit, die door velen gezien wordt als de meest waardevolle collectie ter wereld. Zowel dit feit als zijn zakelijke belangen zorgden ervoor dat hij de contacten opdeed om aan het hoofd van een consortium te staan dat de controle wil krijgen over Aston Martin. Zij verwachten het noodlijdende bedrijf een stap in de goede richting te kunnen laten zetten en bovendien te profiteren van de lagere aandelenprijzen op dit moment.

In de eerste helft van 2019 draaide Aston Martin 80 miljoen pond verlies. De aandelenprijs ligt momenteel rond de 5 pond, wat een stuk lager is dan het hoogtepunt van 17 pond. De huidige grootaandeelhouder, Strategic European Investment Group, bezit zo'n een-derde van het bedrijf.

Racing Point wordt mogelijk Aston Martin Racing

Mocht de aankoop definitief tot stand komen, dan heeft dit gevolgen voor zowel Red Bull Racing als Racing Point. Het inkopen in Aston Martin zou Stroll de mogelijkheid geven om de naam Aston Martin Racing te gebruiken voor zijn Formule 1-team, dat momenteel nog door het leven gaat als Racing Point. Red Bull Racing wordt momenteel nog gesponsord door Aston Martin, maar de overname zou ervoor kunnen zorgen dat deze samenwerking beëindigd wordt.

Aston Martin heeft momenteel een technische samenwerking met Mercedes, waarbij er motoren en Formule 1-technologie afgenomen wordt van de Duitse fabrikant. Naar verluidt zal de overname door het consortium onder leiding van Stroll daar geen gevolgen voor hebben. Ook gebruikt Racing Point de windtunnel van Mercedes, waar geen verandering in lijkt te komen.

Momenteel is Racing Point bezig met het bouwen van een nieuwe fabriek. Het team heeft daarvoor de omliggende grond bij de huidige fabriek gekocht en is van plan om de fabriek fors uit te breiden. Het is niet ondenkbaar dat een deel van de ontwikkeling van de Aston Martins verplaatst wordt naar de nog te bouwen fabriek, te meer omdat de fabriek in Silverstone staat. Dat is ook het circuit waarop Aston Martin haar auto's test.