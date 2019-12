Lewis Hamilton na FIA-gala: "Het is mijn beste jaar ooit"

De winnaars van de FIA-geclassificeerde wedstrijden van dit seizoen zijn bekroond tijdens een glorieuze FIA-prijsuitreiking in de Carrousel du Louvre in Parijs.

De Action of the Year-prijs, waarop de autosport-fans hebben gestemd via de online kanalen van de FIA, werd uitgereikt aan Red Bull Racing-coureur Max Verstappen, die werd bekroond voor zijn spectaculaire inhaalactie op Charles Leclerc tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone.

Lewis Hamilton neemt zesde wereldtitel in ontvangst

Het onbetwiste hoogtepunt van de avond was de presentatie voor Lewis Hamilton, die de iconische trofee pakte voor de zesde keer in zijn carrière. Het 2019-seizoen was een uiting van suprematie door de Britse coureur, die zijn 2018 prestatie van 11 grand prix overwinningen evenaarde. Verder behaalde Hamilton een recordaantal van 413 punten in een seizoen, iets wat nog nooit eerder was bereikt.

De zesvoudig wereldkampioen van Mercedes vertelde over zijn ‘beste jaar’. "Het is het beste jaar geweest dat ik ooit in mijn carrière heb gehad.”

Hamilton is trots op zijn team, ook na zijn zesde wereldtitel en de dominantie van Mercedes. “Ik ben echt trots op wat we als team hebben bereikt. Na zes jaar is de uitvoering, die we gezamenlijk hebben volgehouden, nog steeds geweldig. En wat mij betreft, ben ik absoluut heel blij met mijn prestaties dit jaar. Er zijn veel geweldige races geweest dit seizoen."