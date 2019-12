Coach NBA-team Phoenix Suns gebruikt F1-pitstops ter motivatie voor spelers

De coach van basketbalteam Phoenix Suns, dat uitkomt in de NBA, heeft een opvallende manier gekozen om zijn team te motiveren. Met video's van de pitcrews van Formule 1-teams probeert hij zijn spelers te wijzen op het belang van het uitvoeren van hun eigen taak.

Net zoals in iedere teamsport heeft iedere speler in een basketbalteam zijn eigen rol. Grote, sterke spelers worden bijvoorbeeld geacht om zoveel mogelijk schoten te blokken, terwijl andere spelers juist worden ingezet om het spel te maken, fanatiek te verdedigen, zoveel mogelijk irritatie op te wekken met hun verdedigende spel of juist om zoveel mogelijk punten te scoren.

Coach Monty Williams van de Phoenix Suns vergelijkt zijn spelers daarom met de leden van de pitcrew van Formule 1-teams. In beide takken geldt dat iedereen dus zijn eigen taak heeft die vervuld moet worden en als iemand zich niet aan die taak houdt, kan dat desastreuze gevolgen hebben voor de rest van het team.

"We hebben beelden bekeken van de pitcrews in de Formule 1", vertelde Williams aan AZCentral. "Zij zijn er klaar voor en wachten op het moment dat een van hun auto's naar de pits komt. In die situatie kan het fatale gevolgen hebben als je je werk niet doet." Daarmee geeft Williams zijn ploeg dus als opdracht mee om zich aan de meegegeven taken te houden, van waaruit er successen geboekt moeten worden.