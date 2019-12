Ricciardo vreesde dat Toro Rosso voorbij Renault naar P5 in kampioenschap ging

Daniel Ricciardo had richting het einde van de Grand Prix van Abu Dhabi nog wat zenuwen. De Renault-coureur vreesde dat Scuderia Toro Rosso aan zijn team voorbij was gegaan voor P5 in het kampioenschap.

Voorafgaand aan de laatste race van 2019 werden Renault en Toro Rosso slechts door zeven punten van elkaar gescheiden, wat het gevolg was van de podiumplaats die Pierre Gasly behaalde in Brazilië. De kansen van de Fransman in de race in Abu Dhabi waren echter al vervlogen na de eerste bocht, toen hij in aanraking kwam met beide bolides van Racing Point.

Ricciardo en Daniil Kvyat, de andere coureur van Toro Rosso, maakten aan het eind van de race een tweede pitstop, waardoor ze laat in de race nog een opmars richting de top 10 wisten te maken. Ricciardo stelde dat hij zich niet bewust was van de positie van Gasly op de baan, waardoor hij een beetje nerveus werd over de positie waar Renault zou eindigen.

"Ik wist dat Nico de auto was met het enige punt, dus ik moest twee auto's pakken. Ik zag ze [Kvyat en Hülkenberg] strijden en hoopte dat ik ze beiden kon pakken. Nico had een groot moment bij het uitkomen van bocht 13, en ik dacht dat hij echt zou spinnen. We pakten hem, maar het was irrelevant omdat Carlos het enige punt pakte. Ik wist niet waar Gasly op het circuit was, maar ik wist dat Kvyat in de punten reed, dus ik vreesde dat ze ons te pakken hadden qua punten."

Tot opluchting van Ricciardo hield Renault de vijfde plaats vast, waarmee het eerste seizoen van de Australiër in Franse dienst ten einde kwam. "Ze zijn Renault echter niet voorbij gegaan, dus het is volgens mij een opluchting dat we hier nu vertrekken. Ik wil het hier echter niet bij laten zitten. Ik wil uitvinden waarom de hards niet werkten en waarom we die band kozen. Het was niet in ons eerste strategische plan."