Hamilton kijkt uit naar MotoGP-test: "Ben ook wel een beetje nerveus"

Komende week gaat een lang gekoesterde wens van Lewis Hamilton in vervulling: hij mag dan testen met de MotoGP-machine van Valentino Rossi, en dat maakt hem toch een beetje nerveus.

Hamilton staat bekend als een groot liefhebber van snelle motoren. De zesvoudig wereldkampioen in de Formule 1 heeft in samenwerking met MV Agusta een eigen motor voor de openbare weg ontwikkeld, kreeg vorig jaar al de kans om een test af te werken op de Superbike-motor van Yamaha en volgende week gaat er een nieuwe wens in vervulling voor de Brit.

Op 9 december zal Hamilton afreizen naar het Circuit Ricardo Tormo in Valencia om een test af te werken op de Yamaha M1, die de Japanse fabrikant inzet in de MotoGP. De test is onderdeel van een wissel van uitrusting tussen Hamilton en zevenvoudig MotoGP-kampioen Rossi, waarbij de Italiaan plaats zal nemen in de Mercedes W08. Daarmee werd Hamilton in 2017 wereldkampioen in de Formule 1.

Na afloop van de gewonnen race in Abu Dhabi vertelde Hamilton uit te kijken naar zijn eerste meters op een snelle MotoGP-machine. Toch vertelde de Mercedes-coureur ook dat hij toch wel een beetje nerveus is. "De test met Valentino Rossi maakt mij al een beetje nerveus. Deze motor is ongelooflijk snel, dus dat wordt werkelijk fantastisch."