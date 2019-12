Toto Wolff vertelt over geruchten over overgang naar Ferrari

Toto Wolff, de CEO van het Mercedes Formule 1-team, ontkende recente geruchten dat hij mogelijk naar Ferrari zou verhuizen. Eerder gaf huidig Ferrari-teambaas Mattia Binotto al aan geen interesse te hebben in de manier van het leiden van het team, zoals de teambaas van het Duitse Mercedes dat doet.

Geruchten gingen in de paddock rond dat Lewis Hamilton in 2021 naar Ferrari zou verhuizen. Dat kwam aan het licht toen de Brit met de Ferrari-leiders rond de tafel ging zitten. Het gerucht gaat echter dat Wolff met Hamilton naar Ferrari zou kunnen verhuizen. Ferrari heeft op dit moment in Binotto een teambaas, maar de Italiaanse media zijn niet erg positief over de man. De Italianen zouden daarom graag bij hun trots een goede teamleider zien, zoals Toto Wolff.

Ferrari geweldig merk, maar niets voor Toto

Maar Wolff ontkent het gerucht volledig. "Ferrari is een geweldig merk, maar wat ik met Mercedes heb gedaan, is iets speciaals. Het is, denk ik, niets voor mij."

Wolff, die de Duitse Auto, Motor und Sport over dit gerucht vertelde, voegde eraan toe: "Ze (Mercedes) gaven me het vertrouwen om aandeelhouder van het team te zijn. Daarom kan ik hier als ondernemer zijn, wat ik dus wil." Mercedes zal volgend jaar doorgaan met de huidige line-up. Sinds het hybride tijdperk is het merk onverslaanbaar gebleken over een heel seizoen gezien.