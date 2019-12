Jos Verstappen heeft 'goede hoop' voor kansen Max Verstappen in 2020

Jos Verstappen is voorzichtig positief over de kansen van zoon Max Verstappen in 2020. Volgens de voormalig coureur blijft het afwachten, maar heeft hij door de gelijk blijvende reglementen 'goede hoop'.

Max Verstappen behaalde dit jaar zijn beste resultaat in de Formule 1. De coureur van Red Bull Racing legde beslag op de derde positie in het kampioenschap door in totaal negen keer op het podium te staan, waarvan drie zeges. Bovendien stond hij in Hongarije voor het eerst in zijn carrière op pole position, een feit dat hij in Brazilië wist te herhalen. Daar scoorde hij ook zijn eerste zege vanaf pole position.

De blik is nu echter al op 2020 gericht en Verstappen senior heeft goede hoop voor de kansen van zijn zoon, zo vertelde hij in Peptalk. "Het blijft afwachten. Red Bull is heel enthousiast over volgend jaar, maar dat zijn Ferrari en Mercedes ook. Het is belangrijk om er vanaf de eerste race te staan. Die kans is groter, omdat de reglementen hetzelfde blijven. Ik heb goede hoop, maar we zullen moeten afwachten tot volgend jaar hoe het ervoor staat."

Wat Verstappen houvast geeft, is de positieve trend uit de laatste fase van 2019. "We komen steeds dichterbij en dat zag je ook tijdens de laatste race in Abu Dhabi, wat niet het beste circuit is voor de RB15. Toch zat Max daar maar 0,36 seconde van de pole positie af. Als zijn laatste rondje perfect was geweest, had dat zelfs twee tienden kunnen zijn. Het laat zien dat we steeds dichterbij komen en daarom zijn de kansen voor volgend jaar ook groeiende."

Vandaag komt de jongste van de twee Verstappens nog in actie tijdens de afsluitende bandentest van Pirelli in Abu Dhabi. Aan het eind van de dag zit het seizoen voor Verstappen erop, want op woensdag zal Alexander Albon een testdag voor zijn rekening nemen.