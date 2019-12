Formule 1-fabrieken voorlopig nog niet dicht in de winterperiode, mogelijk wel in 2020

De fabrieken van de Formule 1-teams moeten in de zomerstop al een aantal jaar verplicht een periode dicht. De Formule 1-organisatie is al een tijdje bezig om de fabrieken in de winter dicht te gooien, maar dat komt er tot nu toe nog steeds niet van. In de nieuwe reglementen is de wintersluiting niet meegenomen in de reglementen voor 2021, maar mogelijk komt de sluiting wel in de reglementen voor 2020.

Sinds een aantal jaar zijn teams verplicht om de deuren van de fabrieken in de zomerstop voor twee weken te sluiten. Er mag dus helemaal niets gebeuren in die weken. Op die manier worden de kosten gedrukt en krijgt het hardwerkende personeel, waar steeds meer druk op ligt, ook de tijd om tot rust te komen. Die rust heeft het personeel ook nodig, want de kalender wordt voller en voller met een mogelijke uitbreiding tot 25 races. Daar waar 16 tot 18 races altijd gangbaar was, staan er tegenwoordig 21 races dit seizoen en 22 volgend seizoen op het programma.

De vollere kalender zorgt voor een hoge werkdruk bij het personeel en die druk lijkt in de komende jaren alleen maar toe te nemen. Vietnam en Zandvoort krijgen in 2020 een plekje op de kalender, terwijl Duitsland niet meer op de kalender staat. Om het personeel toch nog goed te kunnen laten rusten met zo'n volle kalender, wil de Formule 1 kijken naar het invoeren van een verplichte sluiting van de fabriek in de winter.

Veranderingen op de kalender ten opzichte van 2019

- De Grand Prix van Vietnam wordt voor het eerst in de Formule 1-historie verreden op een nieuw stratencircuit in de hoofdstad Hanoi. De Duitse circuitontwerper Hermann Tilke, die ook een groot aantal andere circuits ontworpen heeft, heeft geholpen met het ontwerp van het circuit.

- De Grand Prix van Nederland keert voor het eerst sinds 1985 terug op de kalender op het Circuit Zandvoort.

- De Grand Prix van Azerbeidzjan is verplaatst van april naar juni.

- De Grand Prix van de Verenigde Staten en de Grand Prix van Mexico zijn van plaats verwisseld op de kalender.

- De Grand Prix van Duitsland is van de kalender verdwenen.

De volledige kalender vind je hier.