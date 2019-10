WMSC akkoord: Formule 1-kalender 2020 telt 22 races

Het Formule 1-seizoen 2020 zal officieel een recordaantal van 22 races tellen. De World Motor Sport Council van de internationale autosportfederatie heeft ingestemd met de voorlopige kalender, die nu definitief is.

In vergelijking met de huidige kalender van 21 races zijn er drie belangrijke veranderingen. De Duitse Grand Prix keert in 2020 niet terug op de kalender, nadat deze in 2018 en 2019 wel verreden werd. Daar staat tegenover dat er twee nieuwe races op de kalender staan: Vietnam organiseert in april haar eerste race, terwijl Nederland na 35 jaar zonder race in mei terugkeert op de kalender.

Komend jaar zullen er liefst zeven double-headers op het programma staan. Dat begint al met de weekenden in Australië en Bahrein, waarna ook de Nederland en Spanje, Azerbeijan en Canada, Frankrijk en Oostenrijk, België en Italië, Singapore en Rusland en Mexico en de Verenigde Staten in opeenvolgende weekenden verreden worden.

Kalender Formule 1 2020