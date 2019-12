Binotto over verkeerde brandstofopgave: "Zijn dit jaar minstens tien keer gecontroleerd"

Mattia Binotto heeft zich uitgesproken over het verschil dat de onjuist opgegeven hoeveelheid brandstof in de bolide van Charles Leclerc. De teambaas van Ferrari benadrukt dat de Scuderia dit jaar minstens 'tien keer' gecontroleerd is.

Voorafgaand aan de laatste Grand Prix van 2019 in Abu Dhabi werd bekend dat de FIA bij een controle een onregelmatigheid had gevonden in de hoeveelheid brandstof in de tank bij Leclerc. De gevonden hoeveelheid brandstof in de bolide kwam niet overeen met de hoeveelheid die het team bij de FIA had doorgegeven. Daarmee overtrad Ferrari technical directive 14-19.

De stewards bogen zich na afloop van de race over het vergrijp van Ferrari en besloot uiteindelijk om het team een boete van 50.000 euro te geven. Leclerc mocht daardoor zijn derde positie behouden. "Het is niet de eerste keer dat we gecontroleerd werden. We zijn dit seizoen ten minste tien keer gecontroleerd. Dit was dus niet de eerste keer en tot nu toe was het altijd in orde, maar vandaag was er een verschil", vertelde Binotto na afloop van de race.

"Je geeft een bepaalde hoeveelheid brandstof op waarmee je de auto voor de start van de race gaat vullen", legt Binotto het proces rond de controle uit. "De FIA controleert dat af en toe of die opgave klopt door de auto simpelweg te wegen, de brandstof eruit te halen, hem opnieuw te wegen, het verschil bekijken en daarna proberen te verifiëren of er een verschil tussen de situatie en de opgave zit."