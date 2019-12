Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Abu Dhabi, dag 4

Zondag 11.00 uur, Abu Dhabi

Vertrek uit het hotel na het uitchecken, waarna ik vertrek naar de gigantische Yas Mall, gesitueerd tussen Ferrari World en het circuit. Het is meer bedoeld om tijd te verdrijven dan dingen te kopen - hoewel er iets (van oranje) is waardoor ik uiteindelijk mijn creditcard erbij moet pakken.

12.30 uur

Geparkeerd en in het mediacentrum, waarna ik door de paddock loop om de laatste geruchten op te vangen - niet veel te vertellen aangezien het de laatste race van het seizoen is, de stoeltjes gevuld zijn en de meeste mensen tot rust beginnen te komen. Vervolgens bereid ik me voor op het interview met Otmar Szafnauer, CEO van Racing Point, over de commerciële prestaties van het team.

13.45 uur

In gesprek met Otmar en we bespreken de getallen - voor onze eindejaarsanalyse van de teambudgetten. Ten slotte vraag ik naar de laatste tussenstand over het geschil tussen zijn team, Liberty en Haas over het aandeel F1-inkomsten van Racing Point - afspraken vereisen dat teams twee keer in drie jaar tijd in de top tien eindigen, voordat ze recht hebben op wat bekend staat als het geld uit Kolom 1.

Haas had hierop geen antwoord in de eerste twee jaren van haar bestaan.

Het is een jaar geleden dat het protest van Haas stelde dat Racing Point een nieuwe entiteit was, en geen voortzetting van Force India - en daarom geen recht heeft op geld uit Kolom 1. Haas eiste vervolgens dat Racing Point haar recht op dit geld laat varen, of dat Liberty achteraf grofweg nog zestig miljoen ophoest...

Hoewel hij niets wil zeggen over het onderwerp, hoor ik van betrouwbare bronnen dat er voor eind 2020 een rechtszaak gepland staat - twee jaar na het oorspronkelijke protest.

14.30 uur

Lunch bij McLaren (geroosterd rundvlees), waarna ik FIA-stewards Dennis Dean - een goeroe van het snelheidsrecord en een official - spot tijdens zijn ronde door de paddock. Ik praat dus met hem over het Bloodhound LSR-project. Voormalig Minardi-baas Paul Stoddart voegt zich bij ons en tijdens ons gesprek spot hij een badge ter ere van Charlie Whiting op Dennis' FIA-blouse.

Paul, die nu bij een aantal races een tweezits F1-programma runt, vertelt een niet eerder vertelde anekdote: voordat de activiteiten op de baan begonnen op de ochtend van Charlies uiteindelijke dood in Melbourne, kreeg de tweezitter de sporen door voormalig Minardi-coureur Zsolt Baumgartner. De achtervleugel - met daarop het woord 'Charlie' ter ere van de overleden wedstrijdleider - liet los terwijl hij over het rechte stuk reed.

Volgens Stoddard kwam de achtervleugel precies rechtop tot stilstand op de start-finishlijn, recht tegenover het hokje van de wedstrijdleider waar Charlie traditioneel de races van start liet gaan. Bizar.

Baumgartner wist de vleugelloze auto veilig tot stilstand te brengen, maar de passagier, een Uber-bestuurder die de rit won tijdens een competitie, had een zeer angstaanjagend moment...

15.30 uur

Terugkeer in het mediacentrum om me voor te bereiden op de race, en ik loop een bron tegen het lijf die de overleden Sergio Marchionne (voormalig CEO van Ferrari) goed kende en die uitstekende kennis van de operatie van Ferrari heeft. We bespreken de huidige staat van Ferrari en zijn het erover eens dat strenge baas van de auto-industrie de recente misdragingen van het team niet geaccepteerd zou hebben.

Dan komt het nieuws dat Ferrari verdacht wordt van een onregelmatigheid in het brandstofgewicht voor de race. Zulke zaken kunnen de beste teams overkomen, maar de bazen in Maranello moeten nu hard in gaan grijpen op de manier zoals Marchionne dat deed, nadat de coureurs in Brazilië crashten, kwalificaties niet goed verliepen en de mysterieuze dip in prestaties nadat de FIA technical directives voor de motor uitvaardigde.

16.30 uur

Naar de grid en ik ben verbaasd door de hoeveelheid mensen met toegang tot de grid. Terwijl de vloot van Etihad voorbij vliegt, merk ik op dat ik nooit zo'n volle grid gezien heb - behalve in Monaco, waar het startgebied kort en smal is. Ik zie de frustratie op de gezichten van teamleden terwijl ze banden en uitrusting door een lint starende mensen, en ik vraag me af of Liberty's open beleid niet iets te ver is gegaan.

18.00 uur

Tijd voor de interviews na de race, waarna het tijd is voor de debrief van wedstrijdleider Michael Masi. Hij wil niet zeggen wie de verantwoordelijkheid heeft voor de crash van de data server bij de start van de race - waardoor DRS niet werkte in de eerste fase. Hij zegt alleen: "Wij, de FIA en de F1, zitten er samen mee."

Het is een duidelijke uiting van eenheid - maar dan zie ik Robert Dalla, F1's hoofd trackside engineering, achter ons in de zaal, waarna ik mijn eigen conclusies trek...

21.30 uur

De weg op richting mijn hotel in Dubai, van waar ik vroeg in de ochtend terugkeer naar huis. Daar stopt het echter niet: een aantal eindejaarsdingen komen nog, inclusief het FIA Prize Giving-gala op vrijdag in Parijs (als de Franse stakingen het toestaan).

Het was een enorm privilege om weer een geweldig F1-seizoen van dichtbij mee te maken. De resultaten laten dan wel zien dat Mercedes een zesde set met twee wereldtitels pakte, maar de standen laten subtiele wisselingen zien tussen de Zilverpijlen, een vaak tegenvallend Ferrari en een opkrabbelend Red Bull-Honda.

Een fijn seizoen met feestdagen gewenst, en ik spreek jullie volgend jaar tijdens de tests in Barcelona - markeer de data in jullie agenda's: 19-21 februari en 26-28 februari. Tot dan!