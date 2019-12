Max Verstappen weet nog steeds niet wat het probleem was in Abu Dhabi

Na zijn enige pitstop tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi klaagde Max Verstappen over meerdere problemen tijdens de daaropvolgende ronden, wat suggereerde dat hij een "handremeffect" had bij de exit van de bochten.

Verstappen kreeg uiteindelijk te horen dat hij ermee moest 'leven', omdat Red Bull het probleem niet op afstand kon oplossen. Hij legde later uit dat er problemen waren met vertragingen tussen de versnellingen, een probleem dat zich bij andere races gedurende 2019 heeft voorgedaan.

"De gaten in het koppen en het gas", zei Verstappen, als de belangrijkste probleemgebieden waar hij tegen aanliep in de race. "Er waren enkele vertragingen en dingen, dus het was niet geweldig. En we konden het niet oplossen. Dus hebben we het probleem aangepakt, maar uiteindelijk zou het geen verschil hebben gemaakt in het resultaat."

"Als ik op het gaspedaal drukte, deed het niet wat ik voreg. Het heeft me wat tijd gekost, maar zoals ik al zei, het zou me vandaag geen overwinning hebben opgeleverd. De race was prima, alleen een beetje jammer van het probleem, maar ik denk dat we een goed eerste seizoen hebben gehad, we waren goed onderweg. "

"Toen we de harde banden eenmaal onder onze auto hadden, was het tempo redelijk, ik kon Charles [Leclerc] verslaan en ik kon mijn eigen tempo rijden. Lewis [Hamilton] was te snel, dus ik concentreerde me op mijn tempo en mijn rondetijden."

Toen Verstappen werd gevraagd of het team zijn probleem had gevonden, legde Verstappen uit dat Red Bull hem niet duidelijk had verteld wat de oorzaak van het probleem was: "Meestal weet ik wel iets”,zei hij. "Vandaag weet ik nog steeds niet precies wat er is gebeurd, omdat ze me dat niet op de radio wilden vertellen. Ze zeiden gewoon dat ze niets van hun kant konden doen, dus het maakt niet uit wat het is. Ik zal het moeten uitzoeken."