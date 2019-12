Stewards onderzoeken brandstofvergrijp Leclerc pas na Grand Prix van Abu Dhabi

Charles Leclerc lijkt de nodige problemen voor de kiezen te hebben. De Ferrari-coureur staat under investigation omdat er een verschil zit tussen de hoeveelheid brandstof in de auto en de hoeveelheid die bij de FIA opgegeven is.

Leclerc mag de Grand Prix van Abu Dhabi vanaf de derde positie aanvangen. De Monegask reed de vierde tijd in de kwalificatie, maar hij profiteerde van een gridstraf die Valtteri Bottas kreeg voor het wisselen van zijn motor. Het is echter nog onduidelijk wat er precies gaat gebeuren met Leclerc zelf, nu de FIA een onregelmatigheid is tegengekomen.

Technisch gedelegeerde Jo Bauer stuurde het vergrijp van Ferrari naar de stewards in verband met het vermeend verbreken van technical directive 12-19. "De opgave van brandstof van auto nummer 16 werd gecontroleerd voor de auto de grid verliet. Er was een significant verschil tussen de opgave van het team en de hoeveelheid brandstof in de auto."

De stewards hebben bepaald dat het vergrijp na afloop van de race goed gekeken gaat worden. Leclerc zal zijn derde startpositie daardoor gewoon mogen behouden en gewoon van start mogen gaan tijdens de race. Mochten de stewards bepalen dat Ferrari de reglementen daadwerkelijk verbroken heeft, dan is het mogelijk dat de Monegask gediskwalificeerd wordt.

De race zal om 14.10 uur van start gaan, met Lewis Hamilton die vanaf pole vertrekt en Max Verstappen vanaf de tweede startpositie.