Abiteboul na binnenhalen Ricciardo: "Media legden te veel druk op ons"

Teambaas Cyril Abiteboul heeft toegegeven dat het eerste seizoen met Daniel Ricciardo 'lastig' was om met de druk om te gaan was bij Renault.

De onverwachte overstap van Ricciardo van Red Bull naar het Franse fabrieksteam was een sprong in het diepe. Vorig jaar was Renault nog de nummer 4 in het kampioenschap en 'best of the rest', in 2019 kwam het team niet verder dan de vijfde plaats. “Er werd veel gezegd over zijn [Ricciardo's] overstap. Het was een beetje ingewikkeld om mee om te gaan”, vertelde Abiteboul aan Le Figaro.

Media legden extra druk op prestaties Renault

Renault presteerde qua motorprestaties niet goed en was niet zeer betrouwbaar. De media legden extra druk op het Franse team en daarom was het zo lastig om de Australiër meteen te kunnen laten presteren. “Dat kwam door de druk van de media op het team en ook door fouten. Daniel wilde het heel snel heel goed doen, maar de auto had meer tijd nodig. Het is nog steeds een goede zet geweest. Het stelde ons in staat onszelf volledig bloot te stellen, ten goede en ten kwade. We kunnen ons niet verschuilen achter onze coureurs en dat zorgde voor enige druk”, zei hij.

Tegen het einde van het jaar besloot Renault Nico Hulkenberg voor 2020 de deur te wijzen en te vervangen met Esteban Ocon, die vanuit de Mercedes-stal arriveert. Abiteboul geeft toe dat het omgaan met zijn naderende exit moeilijk was voor Hülkenberg. "Na de zomer was het moeilijk toen we besloten zijn contract niet te verlengen”, zei de Fransman.

"Hij reageerde met een aantal goede races, maar het was voor hem een beetje lastiger in de afgelopen twee of drie races. Ik begrijp dat. Ik weet dat hij het beter kan doen en ik verbind het met de emotie van zijn laatste races in de Formule 1 tot nu toe. Maar Nico blijft een geweldige coureur die de situatie met een voorbeeldige houding op en naast de baan oploste," voegde Abiteboul toe.

Hij zei dat "enorme" vooruitgang met de motor de positieve kant van Renault's 2019 was, en voegde eraan toe: "Helaas was het niet hetzelfde met het chassis."