'Max is een van de beste coureurs, maar hij wordt beperkt door de auto'

2020 wordt een "cruciaal seizoen" voor Red Bull Racing en Max Verstappen. Dat is de mening van voormalig Red Bull-coureur David Coulthard, die de krant De Telegraaf vertelde dat hij zich kan voorstellen dat Verstappen het team na 2020 mogelijk wil verlaat.

De 22-jarige Limburger, die op zijn zeventiende zijn debuut maakte in de Formule 1 voor Toro Rosso, heeft tot nu toe nog niet echt een bolide gehad die kon meevechten om het kampioenschap. De bolide was steeds sterk, maar de Renault-motor liet hem vaak in de steek. Met de nieuwe motorpartner van Red Bull Honda wil Verstappen graag kampioen worden in 2020. David Coulthard meent dat Verstappen een van de beste coureurs is, maar steeds wordt beperkt door het materiaal. "Max is een van de beste coureurs, maar hij wordt enigszins beperkt door de auto," zei hij.

"Het zou geweldig zijn voor de Formule 1 als de auto's bestuurd door Verstappen, Hamilton en Leclerc allemaal ongeveer gelijk zijn, dan krijgen we geweldige gevechten.

Dominantie Mercedes en Zandvoort in 2020

Mercedes is al een tijdje dominant, maar Max Verstappen blijft bij het vechtende Red Bull. Coulthard kan het begrijpen dat Verstappen naar een concurrent zou willen gaan. "In de afgelopen zes jaar heeft Mercedes de beste auto gehad. Ik zou Max graag bij Red Bull willen zien blijven, maar ik begrijp als hij zou willen vertrekken als Red Bull en Honda niet kunnen vechten voor de titel in 2020.”

"Het wordt een heel belangrijk jaar voor hen”, voegde Coulthard eraan toe.

Coulthard, nu een commentator voor de Britse televisie, zei ook dat hij ernaar uitkijkt om Verstappen volgend jaar te zien racen voor zijn thuispubliek op Zandvoort. "Het is een ouderwets circuit voor de dappere coureurs om echt aan te vallen. Ik denk dat het een van de hoogtepunten van het jaar zal zijn," zei hij. De Grand Prix van Nederland zal worden verreden in het eerste weekend van mei.