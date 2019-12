Fernando Alonso staat open voor terugkeer naar Formule 1 in 2021

Fernando Alonso heeft toegegeven dat hij er open voor staat om voor het seizoen 2021 terug te keren in de Formule 1. Dat vertelde de Spanjaard in Abu Dhabi, waar hij vorig jaar nog afscheid nam.

Eind 2018 besloot Alonso een einde te breien aan zijn Formule 1-carrière, na vier tegenvallende seizoenen bij McLaren. Vervolgens racete hij in alles wat los en vast zat: de tweevoudig wereldkampioen won twee keer de 24 uur van Le Mans, terwijl hij ook kampioen werd in het World Endurance Championship. Tevens won Alonso de 24 uur van Daytona, maar hij kwalificeerde zich niet voor de Indy 500.

Over een maand vertrekt Alonso naar Saoedi-Arabië voor zijn eerste deelname aan de Dakar Rally, terwijl hij ook weer in verband wordt gebracht met een deelname aan de Indy 500. In 2021 worden er in de Formule 1 echter nieuwe reglementen geïntroduceerd met het doel om de bolides makkelijker met elkaar te laten vechten en dichterbij elkaar te brengen. Alonso geeft toe open te staan voor een terugkeer.

"Ik ga in januari Dakar doen en dat is natuurlijk een grote uitdaging, en het plan is ook om volgend jaar de Indy 500 te doen", zei Alonso in Abu Dhabi. "We zullen proberen om het iets beter te doen dan dit jaar, dus we zullen zien. We houden de opties open voor de toekomst en we zien wat er gaat komen. Misschien wordt het de Formule 1 in 2021, misschien het WEC met de hypercars. We houden alles open."

Alonso heeft Formule 1 niet gemist

Alonso gaf toe dat hij de Formule 1 niet gemist heeft. "Ik ben redelijk druk geweest en heb veel geracet. Ik heb de F1 niet gemist omdat ik druk ben geweest, maar het is een ander soort leven. De F1 is veeleisend, en buiten de sport ben je relaxter en geniet je meer van het leven. 2021 is de reden waarom ik het open houdt, omdat de nieuwe regels het misschien wat op gaan schudden."