Hamilton 'experimenteert' met oog op 2020 met verschillende rijstijlen in Abu Dhabi

Lewis Hamilton werd in de Verenigde Staten al wereldkampioen en de Brit gebruikt de laatste races van 2019 dan ook als testgrond om verschillende technieken uit te proberen voor het besturen van zijn auto.

Hamilton moest op de vrijdag in Abu Dhabi genoegen nemen met de tweede tijd achter teamgenoot Valtteri Bottas. De zesvoudig wereldkampioen gaf toe dat hij niet helemaal in een lekker ritme kon komen. De Mercedes-coureur vertelde ook dat hij verschillende manieren uitprobeerde om zijn zichzelf en de auto tot het uiterste te pushen, iets wat hij naar eigen zeggen in Brazilië ook al probeerde.

"Ik wil niet zeggen dat het een makkelijk circuit is, want het is behoorlijk lang en iedere sectie is anders. Maar normaal gesproken is het voor mij makkelijk om op zo'n dag in het ritme te komen. Er was volgens mij een groot verschil tussen de harde en zachte band en ook een groot verschil in karakteristieken in de afstelling. Ik ben de auto op een heel andere manier aan het pushen in de laatste twee races, puur om te ontdekken."

"Je gaat daarbij gemakkelijk te ver, maar ik blijf het doen en ik hoop dat het werkt. We weten al wat wél werkt, maar ik wil niet alleen bezig zijn met de dingen die werken. Ik probeer te zien of er nog andere dingen die ik kan ontdekken in de auto en de banden. Dat maakt het wat grilliger en het zorgt ervoor dat het minder soepel loopt."

Probeersels maken werk Hamilton 'lastiger dan nodig'

Hamilton voegde daaraan toe dat het proces zijn werk lastiger maakt dan nodig, maar dat hij zoekt naar mogelijkheden hoe hij zich kan verbeteren voor 2020. "Ik zou niet zeggen dat het leuk is. Het blijft hard werken en ik maak het mezelf lastiger dan nodig is. Ik wil dit proces echter doorlopen om te zien of ik iets meer uit mezelf kan halen voor de toekomst."

"Ik hoop absoluut iets te vinden en verschillende tools te gebruiken die ik door de jaren niet gebruikt heb. Het heeft nooit echt gewerkt, maar ik probeer het te ontdekken en te zien of het me lukt ze aan het werk te krijgen. Het is echt een gedachte voor volgend jaar en de processen van volgend jaar. Hoewel de auto van volgend jaar anders zal zijn, blijven er dingen die ik kan leren en toepassen. Ik moet het allemaal wel met een korreltje zout nemen."