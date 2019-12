Vettel: "Verwachtte dat ik auto moest opvangen, maar spin was een verrassing"

Sebastian Vettel viel tijdens de eerste vrije training op met een spin en schade aan zijn Ferrari. Die spin verwachtte hij niet, hoewel hij er rekening mee hield dat hij de auto wel zou moeten opvangen.

Pas op vrijdagochtend arriveerde Vettel op het circuit in Abu Dhabi, nadat hij toestemming kreeg de donderdag aan zich voorbij te laten gaan vanwege de geboorte van zijn derde kind. De viervoudig wereldkampioen eindigde de dag op de vierde positie, maar na afloop ging het ook even over de spin en aanraking met de vangrails, die voor het einde van VT1 zorgde.

"Het was een beetje een verrassing dat ik spinde", vertelde Vettel na afloop van de vrijdag over het incident tijdens de eerste vrije training. De schade viel uiteindelijk mee volgens de Duitser. "Ik verwachtte bij het ingaan van de bocht al wel dat ik de achterkant zou moeten opvangen, maar dat lukte dus niet. Het was ongelukkig, maar buiten de velg om was er geen schade."

Derde sector levert Ferrari problemen op

Grote tevredenheid was er niet bij Vettel over het tempo dat hij en Ferrari lieten zien op vrijdag. Vooral de derde sector van het Yas Marina Circuit bleek de SF90 niet goed te liggen, zo zag Vettel. "We strijden nog steeds met dezelfde dingen als in de laatste races. In vergelijking met de anderen missen we snelheid in de langzame bochten en bochten van gemiddelde snelheid. Sector 3 doet ons dan ook het meeste pijn."

"De banden worden te warm en de auto is daar lastig te besturen. Ik weet zeker dat iedere auto lastiger te besturen is als je op de limiet zit, maar daarvoor zijn we hier. We doen ons best om een solide weekend te hebben en ik denk dat we de afstelling vanaf dit punt nog kunnen verbeteren. Daarna zullen we zien waar we op zondag staan."