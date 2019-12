Sebastian Vettel heeft een lastig begin van zijn weekend in Abu Dhabi beleefd. De Ferrari-coureur reed slechts de vijfde tijd, had een grote achterstand op Valtteri Bottas en bovendien zette hij zijn bolide tegen de vangrails.

Ferrari was in geen velden of wegen te bekennen tijdens de eerste vrije training op het Yas Marina Circuit. Op de vijfde positie was Vettel weliswaar de snelste van de coureurs van de Scuderia, maar zijn achterstand van bijna twee seconden zal hem zorgen baren. Teamgenoot Charles Leclerc moest ook Romain Grosjean voor zich dulden en reed uiteindelijk dus de zevende tijd in VT1.

Vettel zorgde er echter ook voor dat zijn monteurs niet echt kunnen genieten van hun lunchpauze tussen VT1 en VT2. Met nog zo'n drie minuten te gaan spinde de Duitser onder het hotel bij het uitkomen van bocht 19, waarna hij met de linker achterkant van zijn bolide tegen de vangrails eindigde. Het lukte Vettel niet om daar nog weg te komen, waardoor de vrije training vroegtijdig beëindigd werd.