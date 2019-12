Valtteri Bottas en Emilia Pikkarainen gaan scheiden

Het huwelijk van Valtteri Bottas en zijn vrouw Emilia Pikkarainen is voorbij. Dat kondigde de Mercedes-coureur aan met een statement op onder andere zijn Twitter-kanaal, waarin hij vertelt verder geen vragen te beantwoorden over de kwestie.

Bottas maakte het nieuws daags voor het begin van de Grand Prix van Abu Dhabi bekend. In een korte verklaring op zijn sociale media-kanalen lichtte de Fin het een en ander toe. "Helaas moet ik jullie laten weten dat het huwelijk tussen Emilia en ik tot een einde is gekomen. Onze wegen zijn gescheiden door de uitdagingen die mijn carrière en levenssituatie met zich meebrengen."

"We denken dat dit het beste is voor ons toekomstige leven, dus we gaan als vrienden uit elkaar. Ik zal haar altijd dankbaar zijn voor de opofferingen die ze voor mij gedaan heeft, haar steun die ik vele jaren kreeg en voor alle ervaringen die we samen meegemaakt hebben. Ik vertrouw erop dat jullie de privacy van ons allebei respecteren rond dit verhaal. Dit zal alles zijn wat ik over de scheiding te zeggen heb."

Bottas en Pikkarainen stapten in 2016 het huwelijksbootje, nadat ze al sinds 2010 samen waren. Samen vormden ze een topsportgezin: daar waar Bottas zich focuste op de Formule 1, was Pikkarainen zwemster. Haar grootste succes boekte ze in 2016, toen ze met het Finse team brons won op de 4x100 meter wisselslag tijdens het EK zwemmen.