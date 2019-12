Sebastian Vettel mist mediaverplichtingen na geboorte derde kind

Voor Sebastian Vettel zal het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi pas op vrijdag beginnen. De Ferrari-coureur is voor de derde keer vader geworden en heeft daarom een vrijbrief gekregen om de mediaverplichtingen op donderdag over te slaan.

Het plan was dat Vettel donderdagmiddag plaats zou nemen bij de persconferentie van de FIA. Daar zou hij naast Kevin Magnussen, Max Verstappen en teamgenoot Charles Leclerc zitten, waarbij hoogstwaarschijnlijk de botsing met zijn teamgenoot in Brazilië ter sprake zou komen. De viervoudig wereldkampioen heeft echter toestemming gekregen om verstek te laten gaan, omdat hij dus voor de derde keer vader is geworden.

Het is nog niet bekend wat het geslacht van het derde kind van Vettel en zijn vrouw Hanna. In 2014 kreeg het koppel hun eerste kind: dochter Emilie kwam toen ter wereld. Een jaar later volgde met Matilda een tweede dochtertje.

Dat houdt in dat Magnussen, Verstappen en Leclerc het met zijn drieën moeten doen in het eerste deel van de persconferentie van de FIA. Zodra de heren klaar zijn met hun verhaal, zullen er vier andere coureurs ten tonele verschijnen bij de internationale pers. Dat zijn Kimi Raikkonen, Carlos Sainz, Pierre Gasly en Daniil Kvyat.