Russische dopingschorsing heeft mogelijk ook gevolgen voor Formule 1

Een onderzoekscommissie van de internationale dopingautoriteit WADA wil dat Rusland voor vier jaar geschorst wordt van deelname aan internationale evenementen vanwege gesjoemeld met mogelijke dopingzaken. Dat kan ook gevolgen hebben voor de autosport en de Formule 1.

In Rusland is er in de afgelopen jaren geknoeid met resultaten van dopingtests en dat kwam het land al op uitsluiting van de Olympische Winterspelen van 2018 te staan. Atleten die konden bewijzen dat ze geen dopingverleden hebben, mochten wel onder neutrale vlag meedoen. Sindsdien is echter naar boven gekomen dat er nog steeds met computergegevens en data van dopingtests geknoeid is, terwijl er vermoedelijk ook vervalste e-mails verstuurd zijn.

De onderzoekscommissie wil daarom dat Rusland voor vier jaar geschorst wordt van alle sportieve activiteiten, wat inhoudt dat Russische sporters niet mogen deelnemen aan sportevenementen en dat het land geen evenementen mag organiseren. Wederom is er voor schone atleten de optie om onder neutrale vlag deel te nemen aan evenementen, maar er zijn ook andere gevolgen.

Mocht het WADA de schorsing daadwerkelijk opleggen, dan mag Rusland ook geen officiële functies meer bekleden in bijvoorbeeld het Internationaal Olympisch Committee. Mogelijk raakt ook Sint Petersburg haar status als speelstad voor het EK voetbal van 2020 mogelijk kwijt. De gevolgen zullen mogelijk echter ook merkbaar zijn in de Formule 1.

Russische Grand Prix op de tocht?

De Formule 1 is sinds een aantal jaar lid van de Association of IOC Recognised International Sport Federation (ARISF), waarmee wordt aangegeven dat de sport erkend wordt door het IOC, maar dat het geen onderdeel van de Zomer- of Winterspelen is. Tevens hanteert de FIA rondom doping dezelfde richtlijnen als het WADA.

Een mogelijke algemene sportschorsing voor Rusland zou de nodige gevolgen kunnen hebben voor de Russische Grand Prix. Doordat het land in dat geval geen internationale sportevenementen meer zou mogen organiseren, zou mogelijk ook de Grand Prix in Sochi op de tocht komen te staan.

Voor Daniil Kvyat, momenteel de enige Russische coureur op de grid in de Formule 1, zijn er door de schorsing van Rusland mogelijk ook enige gevolgen. De Rus lijkt zelf niet direct te hoeven vrezen voor een schorsing, omdat er tot op heden nooit een positieve dopingtest is geweest bij hem. Wat mogelijk wel verandert, is dat hij door de schorsing mogelijk niet meer onder de Russische vlag kan racen: hij zal het dan onder een neutrale vlag moeten doen.