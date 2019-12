Horner verklaart wissel Gasly en Albon: "We moesten ingrijpen"

Christian Horner heeft een inkijkje gegeven in de redenen achter het besluit om Pierre Gasly halverwege het seizoen terug te zetten naar Scuderia Toro Rosso. De teambaas van Red Bull Racing stelt dat hij moest ingrijpen.

Na iets meer dan een seizoen bij Toro Rosso mocht Gasly begin 2019 de overstap maken naar Red Bull. Wat voor veel coureurs een droom is, liep bij de Fransman uit op een kleine nachtmerrie: de RB15 bleek een lastige auto te zijn in de eerste fase van het jaar en waar Max Verstappen om de problemen heen wist te rijden, lukte dat Gasly niet. Zijn prestaties werden niet beter, waarna hij voor België vervangen werd door Alexander Albon.

Tegenover Auto, Motor und Sport verklaart Horner dat hij in moest grijpen in de ontstane situatie, maar dat het uiteindelijk voor zowel Gasly als het team goed uit heeft gepakt. "We hebben de luxe dat we terug kunnen vallen op onze pool met coureurs. Alex werd in iedere race in de eerste seizoenshelft sterker in zijn rookiejaar. Aan de andere kant verloor Pierre meer en meer vertrouwen."

"Zijn teamgenoot scoorde drie keer zoveel punten en het verschil werd groter en groter. Je kon het ook zien aan zijn lichaamstaal: hij liet zijn schouders steeds verder zakken. We moesten reageren en hem zijn zelfvertrouwen laten terugvinden. Uiteindelijk hebben we er dubbel voordeel van. We konden Alex bij ons laten rijden en Pierre is weer in vorm bij Toro Rosso."

Terugkeer Gasly bij Red Bull niet uitgesloten

Volgens Horner is het absoluut nog niet uitgesloten dat Gasly zich op termijn weer eens mag bewijzen bij Red Bull Racing. "Natuurlijk. Als dat niet het geval was, dan hadden we dat meteen opgelost. Hij heeft echter een nieuw contract gekregen voor 2020 en daarmee ook de kans om zichzelf weer aan te bevelen voor Red Bull."