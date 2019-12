Eddie Jordan: "Er is niemand die Lewis Hamilton echt kan uitdagen"

Eddie Jordan ziet Lewis Hamilton ook in de komende seizoenen meedoen om de wereldtitels. Er is momenteel niemand die hem volgens de voormalig teambaas kan bedreigen.

Hamilton kroonde zich in de Verenigde Staten voor de derde keer op rij, voor de vijfde keer in zes jaar en voor de zesde keer in totaal tot wereldkampioen in de Formule 1. Daarmee moet hij alleen recordhouder Michael Schumacher met zeven wereldtitels nog voor zich dulden. Aangezien de reglementen komend jaar grotendeels gelijk blijven, is het aannemelijk dat Hamilton ook in 2020 meedoet om de wereldtitel.

Dat geldt volgens Jordan ook voor 2021. Tegenover Gulf News vertelde de voormalig teameigenaar dat 'goede coureurs ook geweldige teams aantrekken'. "Ik denk dat geweldige coureurs ook geweldige teams aantrekken. Ik zou me niet te veel zorgen maken over de reglementen van de toekomst. Lewis zal een goede auto hebben, Verstappen zal er een hebben en ook Leclerc zal een goede auto hebben."

'Rosberg slim geweest door te stoppen na titel'

Volgens Jordan staat er momenteel echter geen maat op Hamilton. Jonge talenten als Max Verstappen en Charles Leclerc komen steeds dichter bij de Brit in de buurt, maar desondanks meent Jordan dat niemand aan hem kan tippen. De Ier voorspelt dan ook dat Hamilton in 2021 weer een van de favorieten voor de titel zal zijn.

"Eerlijk gezegd hoeft hij niet veel beter te worden. Hij moet gewoon doorgaan, omdat er niemand is die hem echt kan uitdagen. Misschien raakte hij zijn focus even kwijt tegenover Nico Rosberg. Nico is heel slim geweest door te stoppen, want hij had nooit nog een wereldtitel gewonnen als Lewis door was gegaan zoals hij heeft gedaan. Lewis zit op zijn eigen level. Hij kan domineren op de manier zoals hij wil."