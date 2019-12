Vettel: "Ayrton Senna liet grootste erfenis achter voor de Formule 1"

De erfenis die Ayrton Senna voor de Formule 1 achterliet, zal volgens Sebastian Vettel niet snel geëvenaard worden. Dat vertelde de Ferrari-coureur tijdens het Grand Prix-weekend in Brazilië.

Gedurende het Grand Prix-weekend in São Paulo stond de Formule 1 stil bij Senna, die 25 jaar geleden om het leven kwam tijdens de Grand Prix van San Marino. Zo reed Bruno Senna in de McLaren MP4/4 van zijn oom over Interlagos. Vettel ging in Brazilië ook in op de drievoudig wereldkampioen, die in zijn rood-witte McLaren een onuitwisbare indruk achterliet bij de Duitser.

"Het is lastig om je eerste herinnering te benoemen, maar de eerste beelden van de Formule 1 die ik zag waren van toen Senna hier race en won. Hij was bijna alle versnellingen kwijt, hij was uitgeput en kon de trofee bijna niet optillen. De beelden van die auto, met Marlboro-sponsoring, waren iconisch", vertelde Vettel, die tevens aangaf dat zijn vader ook een enorme Senna-fan was.

"Mijn vader was een enorme fan van Senna, dus dit zijn de redenen waarom. Je volgt je ouders meestal op die leeftijd, dus hij volgde de Formule 1 en ik volgde. Voor mij was Senna dus de eerste persoon die ik linkte aan de Formule 1. Zijn erfenis is volgens mij mogelijk de grootste of beste die iemand na kon laten aan de sport."

'Ook persoonlijkheid en karakter Senna uniek'

Senna overleed in 1994 op 34-jarige leeftijd door de crash op Imola. Vettel denkt dat de Braziliaan nog veel meer succes had kunnen boeken als hij niet zo jong was overleden. Tevens is hij van mening dat Senna niet alleen met zijn rijstijl en successen indruk maakte op de fans, maar ook met zijn persoonlijkheid en unieke karakter.

"Ik denk dat hij veel te vroeg is overleden. Waarschijnlijk hadden we nog veel meer van hem kunnen genieten, zowel binnen als buiten de auto. Ik had niet de kans om een moment met hem te delen, maar ik kreeg wel de kans om herinneringen te delen met mensen die close met hem waren en door de jaren met hem werkten. Hij had zeker een speciaal karakter. Niet alleen het feit dat hij erg snel en succesvol was, maar ook als persoon was hij bijzonder."