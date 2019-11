Vettel en Leclerc verwachten geen problemen in samenwerking na crash Brazilië

Sebastian Vettel en Charles Leclerc vinden het allebei zeer spijtig dat een botsing met elkaar een einde maakte aan de race in Brazilië. Beiden weigerden ze de schuldvraag te beantwoorden.

Vettel en Leclerc veroorzaakten de tweede safety car-fase op het Autodromo José Carlos Pace door kort na de eerste herstart met elkaar in aanraking te komen voor bocht 4. Voor beide coureurs van Ferrari maakte dat een einde aan de race, waarbij een vierde en vijfde positie verloren gingen. Ook was er een kans op meer, aangezien Alexander Albon op P3 niet ver weg was.

Het beantwoorden van de schuldvraag ging Vettel uit de weg. Tegenover GPToday.net verklaarde de viervoudig wereldkampioen dat het beantwoorden van die vraag er niet toe doet. "Het maakt niet uit wiens schuld het is, want we hebben allebei de race niet uitgereden. Dat is natuurlijk slecht voor ons als team."

Vettel en Leclerc verwachten geen problemen in samenwerking

Later probeerde Vettel zichzelf wel te ontdoen van enige schuld. "Ik stuurde niet op hem in, want ik reed daar gewoon rechtdoor. Ik had niet veel ruimte aan de rechterkant. Ik kwam veel beter uit de tweede bocht, probeerde hem te passeren en dat is het." De Duitser verklaarde tevens dat hij verwacht dat de botsing geen problemen zal opleveren in de verdere samenwerking met Leclerc.

Ook Leclerc verwacht niet dat de botsing met zijn teamgenoot op Interlagos gevolgen zal hebben voor hun samenwerking in de laatste race en 2020. "Ik ben er zeker van dat we volwassen genoeg zijn om dit achter ons te laten. Uiteindelijk vinden we het beiden erg vervelend voor het team dat dit het resultaat was en dat geen van de auto's de finish bereikt heeft."

Leclerc wilde wel zijn visie geven op het incident. "Ik wist dat Seb het zou gaan proberen en dat deed hij. Hij koos de buitenkant waar weinig ruimte was, maar ik gaf hem de ruimte die hij nam. Tegen het einde van het rechte stuk begon hij me iets richting de binnenkant af te knijpen. We zaten erg dicht bij elkaar en alles gebeurde heel snel. Toen hij naar de binnenkant kwam, raakten we elkaar en had hij een lekke band."