Red Bull Racing won zondag niet alleen de Grand Prix van Brazilië, het team vestigde ook weer een record: met 1,82 seconden voerde het team de snelste pitstop ooit uit.

Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië was Red Bull al in het bezit van het record. Destijds noteerde de pitcrew van het Oostenrijkse team een tijd van 1,89 seconden voor het wisselen van vier banden. In Duitsland volgde het bewijs dat het nog sneller kon, want toen deed de pitcrew van Max Verstappen haar snelste pitstop in 1,88 seconden.

Dat record hield stand tot de Braziliaanse Grand Prix, waar Red Bull voor de derde keer dit jaar het record van de snelste pitstop ooit verbrak. In de 22ste ronde hadden de monteurs slechts 1,82 seconden nodig om de banden van Verstappen te wisselen en hem weer op pad te sturen.

Red Bull heeft door de snelste pitstop in Brazilië te noteren ook beslag weten te leggen op het eindklassement van de DHL Fastest Pitstop Award. Williams was nog in de race om het Red Bull Racing lastig te maken, maar de tweede en derde snelste pitstop (in 2,10 en 2,20 seconden) waren niet genoeg om het klassement nog in leven te houden.