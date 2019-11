FIA wijst geen schuldige aan bij botsing Charles Leclerc en Sebastian Vettel

Sebastian Vettel en Charles Leclerc gaan beiden vrijuit na hun botsing tijdens de Grand Prix van Brazilië. De FIA vond dat beide coureurs het nodige konden doen om de aanvaring te voorkomen.

Vettel en Leclerc waren in de 65e ronde met elkaar in gevecht om de vierde positie toen de nachtmerrie van Ferrari-teambaas Mattia Binotto werkelijkheid werd. Leclerc ging in de eerste bocht voorbij aan zijn teamgenoot, die vervolgens in de aanloop naar bocht 4 wilde counteren. Dat deed Vettel ook, waarbij hij zijn bolide richting het midden van het asfalt liet lopen.

Beide coureurs konden incident voorkomen volgens stewards

Leclerc bewoog niet ver genoeg mee, waardoor het linker achterwiel van Vettel en de rechter voorband van de Monegask met elkaar in aanraking kwamen. Het gevolg was dat beide coureurs de strijd moesten staken. De stewards besloten na afloop van de race wel naar het incident te kijken, maar na het horen van beide coureurs kwam men tot de conclusie dat er geen straffen uitgedeeld hoefden te worden.

"De stewards hebben bepaald dat beide coureurs de kans hadden om het incident te voorkomen of te omzeilien", verklaarden de stewards in hun statement. "Daardoor hebben de stewards bepaald dat geen van beide coureurs voor het grootste deel schuld draagt aan het incident. De wedstrijdleiding onderneemt daarom geen verdere stappen."