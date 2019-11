Binotto: "Vettel en Leclerc weten dat ze domme fouten moeten voorkomen"

Mattia Binotto zag zondag een nachtmerrie werkelijkheid worden toen Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc elkaar uit de race reden in Brazilië. De teleurstelling bij de teambaas is enorm.

Net als in de Verenigde Staten had Ferrari niet het tempo om de race te winnen, maar op Interlagos waren Vettel en Leclerc nog niet kansloos voor het podium. De derde positie en Alexander Albon waren binnen handbereik, maar de coureurs van de Scuderia besloten onderling een robbertje te gaan vechten. Dat eindigde in tranen en voor irritatie bij Binotto, die het vooral voor het team erg pijnlijk vindt dat dit gebeurd is.

"Ik ben teleurgesteld en vind het heel jammer voor het team. Ik vind ook dat de coureurs spijt moeten hebben tegenover het team. Ze waren vrij om te vechten, omdat de tweede plek bij de constructeurs veilig is en ze zo kunnen strijden om de derde positie in het kampioenschap. Ze zijn vrij om te vechten, maar ze weten dat domme fouten voorkomen moeten worden."

Binotto weigert schuldvraag te beantwoorden

Op basis van de beelden op televisie was te zien dat Vettel aan de buitenkant voorbij wilde gaan aan Leclerc, maar dat hij daarbij steeds meer richting het midden van de baan ging. Binotto heeft echter nog geen zin om de schuldvraag te beantwoorden en stelt dat hij dat in een gesprek onder zes ogen pas zal doen.

"Er zal tijd zijn om te analyseren, maar ik wil dat niet in het heetst van de strijd doen. Ik heb met beide coureurs gesproken en wil er nu nog niet over oordelen. Dat doen we samen. Als je crasht met twee coureurs, dan hebben beiden een klein aandeel in de verantwoordelijkheid, maar ik wil er nu nog niet over oordelen."