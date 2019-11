Problemen bij Gasly en Kvyat: "Opgeblazen motor zat eraan te komen"

De vrijdag op het Autodromo José Carlos Pace werd er eentje om snel te vergeten voor Scuderia Toro Rosso: in de slotfase van VT2 kregen Pierre Gasly en Daniil Kvyat allebei te maken met technisch malheur.

Gasly was de eerste van de twee die zijn auto noodgedwongen aan de kant moest parkeren. De Fransman, die in de eerste seizoenshelft nog actief was voor Red Bull Racing, parkeerde zijn auto bij het uitkomen van bocht 3 in het gras nadat er forse rookwolken uit zijn bolide kwamen. "Een rokende motor is nooit een goed teken", zegt Gasly tegenover GPToday.net, terwijl hij toegaf dat het bij Toro Rosso al verwacht werd.

"Het was de vrijdag-motor en deze had al behoorlijk wat kilometers gelopen met de races eerder dit seizoen en de vrijdagen die we gedaan hebben. We wisten dat dit op een gegeven moment zou kunnen gebeuren en dat gebeurde richting het einde van de sessie ook. Ik miste daardoor wat tijd op de baan en wat ronden van mijn lange run. Het is niet ideaal, maar we wisten dat het op een gegeven moment zou gaan gebeuren."

Oorzaak problemen bij Kvyat nog onbekend

Enkele minuten voor het vallen van de vlag in VT2 stond Kvyat pardoes tegen een bandenstapel aan. Ook bij de Rus van Toro Rosso bleek het om een technisch probleem te gaan. Daar waar de oorzaak bij Gasly overduidelijk bij de motor lag, is er bij Kvyat tot op heden nog geen oorzaak bekend. Dat vertelde hij aan GPToday.net.

"Er ging iets kapot in de auto, maar ik weet niet precies wat. De auto was niet meer onder controle en stopte. Dat was het. We weten nog niet precies wat de oorzaak is. Dat moeten we nog onderzoeken, maar ik denk niet dat het een groot probleem is. Ik merkte dat er aan de achterzijde iets blokkeerde, waardoor ik de controle over de auto verloor. Alles schakelde ook meteen uit."