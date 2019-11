Formule 1 van plan bio-component brandstof geleidelijk te laten groeien

De Formule 1 wil in de komende jaren op de duurzame toer gaan. De sport moet klimaatneutraal worden voor 2030 en onderdeel van de plannen is om geleidelijk de bio-component van de brandstof te vergroten.

Eerder deze week kondigde de F1 een project aan om haar wereldwijde CO2-uitstoot te laten verdwijnen. Dat wil men doen door middel van veranderingen aan de hybride krachtbron, terwijl ook de logistieke kant van de sport wordt aangepakt. Hoewel de auto's maar voor een relatief klein deel bijdragen aan de CO2-uitstoot van de F1, heeft technisch hoofd Pat Symonds uit de doeken gedaan welke veranderingen er doorgevoerd gaan worden aan de motoren.

"Een van de belangrijke elementen wordt de brandstof die de Formule 1 in de toekomst gebruikt", vertelde Symonds aan Formula1.com. "Artikel 19.4.4 van de technische reglementen schrijft nu voor dat 5,75 procent van de brandstof een bio-component moet zijn. Het doel is om dat naar 100 procent te verhogen. Voor 2021 moet dat percentage naar 10 procent gaan en het idee is om dat in de loop der tijd verder te verhogen."

De Formule 1 zal bio-brandstof van de tweede generatie gaan gebruiken, wat volgens Symonds betekent dat er 'geen significante impact zal zijn op de voedselketen'. "Ze gebruiken ofwel voedselresten, zoals bijvoorbeeld maïskolven, of biomassa, zoals restanten uit de bosbouw of afval van huishoudens."

F1 als drijvende kracht achter verminderen uitstoot straatauto's

In 2014 begon het eerste seizoen van de Formule E en de klasse had veel aantrekkingskracht op organisatoren en fabrikanten door de perceptie dat het een schone klasse is zonder schadelijke technologie. Symonds geeft toe dat elektrische aandrijving 'aantrekkelijk' is, maar ziet de F1 als een drijvende kracht achter het elimineren van de CO2-uitstoot die uitgestoten wordt door de ruim 1 miljard auto's met verbrandingsmotor op deze wereld.

"Er is absoluut een beweging bij kleine voertuigen richting elektrische aandrijving," zei hij, "maar het is een feit dat ruim 1 miljard voertuigen op de wereld aangedreven worden door verbrandingsmotoren. Er is een enorm potentieel om de CO2-uitstoot wereldwijd te verminderen. Elektrische aandrijving is aantrekkelijk, maar het is lastig om de schaal te vergroten. Met de huidige technologie zijn elektrische vrachtwagens of vliegtuigen niet bepaald haalbaar."