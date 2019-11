Formule 1 onthult plannen om voor 2030 carbon neutraal te worden

Het was al duidelijk dat de Formule 1 voor de toekomst gaat inzetten op duurzaamheid. Nu heeft is onthuld op welke manier de sport carbon-neutraal moet worden voor 2030.

Het doel van het project is om de carbon voetafdruk van de Formule 1 gedurende Grand Prix-weekends te doen verdwijnen. Ook de logistieke kant van de sport moet op de schop, want het transport naar de races moet op duurzame energie gebeuren. De Formule 1 geeft toe dat het een 'ambitieus' plan is, maar bevestigt dat het samenwerkt met partijen als de FIA, duurzaamheidsexperts en teams, waardoor men verwacht dat het plan 'haalbaar' is.

"We erkennen de belangrijke rol die alle organisaties moeten spelen in de aanpak van dit wereldwijde probleem", zei F1 CEO Chase Carey. "Door het immense talent, de passie en drive voor innovatie van alle leden van de F1-gemeenschap optimaal te benutten, hopen we een significante positieve impact op het milieu en de gemeenschappen waarin we opereren te hebben. De acties die we vanaf vandaag gaan inzetten zullen onze carbon voetafdruk verkleinen en ervoor zorgen dat we tegen 2030 netto nul carbon uitstoten."

F1 wil na 2025 krachtbron met 'netto nul carbonuitstoot'

De huidige krachtbronnen worden al sinds 2014 gebruikt en zijn de meest efficiënte in de historie van de sport, waarbij hybride kracht ingezet wordt naast de verbrandingsmotor. Deze motoren blijven tot eind 2025 in gebruik - waarna de F1 graag 'de eerste hybride verbrandingsmotor met netto nul carbonuitstoot' wil produceren.

Ook wil de Formule 1 tegen 2025 alle eenmalige gebruiksvoorwerpen van plastic de deur uit doen, terwijl al het afval ofwel opnieuw gebruikt, gerecycled of gecomposteerd wordt. FIA-president Jean Todt gelooft dat het plan niet alleen in het voordeel van de Formule 1 is, maar dat het ook een positieve impact op de maatschappij zal hebben. "In 2014 introduceerden we de hybride krachtbron in de Formule 1, wat essentieel was voor de ontwikkeling van de hoogste categorie in de autosport", stelt Todt.

"Dezelfde reden heeft ertoe geleid dat wij deze filosofie vasthouden binnen het raamwerk van de F1-reglementen die gelden vanaf 2021. Met de betrokkenheid van teams, coureurs, meerdere betrokkenen in de F1 en de miljoenen fans over de hele wereld, wijden de FIA en de Formule 1 zit toe aan het doorzetten van ontwikkeling en het ervoor zorgen dat autosport groeit als een laboratorium voor innovaties voor het milieu."