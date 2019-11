Van den Hoogenband: "Max Verstappen kan Olympische ploeg inspireren"

Pieter van den Hoogenband is onder de indruk van de verrichtingen van Max Verstappen. De coureur van Red Bull Racing kan volgens de oud-zwemmer als inspiratiebron gelden voor de Nederlandse Olympische ploeg.

Van den Hoogenband is inmiddels al geruime tijd gestopt met zwemmen, maar komende zomer vertrekt hij toch weer naar de Olympische Spelen. De drievoudig Olympisch gouden medaillewinnaar doet dat in zijn functie als Chef de Mission van de Nederlandse Olympische ploeg. De taak voor de voormalig zwemmer is dus om ervoor te zorgen dat de Nederlandse ploeg volgend jaar zoveel mogelijk eremetaal in de wacht sleept in Tokio.

Daarbij kunnen veel sporters een voorbeeld nemen aan Verstappen. "Om eerlijk te zijn denk ik dat Verstappen heel veel talenten inspireert, zonder dat hij het weet. Het is als Chef de Mission mijn job om de kans op succes van het team op de Spelen te vergroten en in Verstappen kan de ploeg volgens mij een goede bron van inspiratie vinden", verklaart Van den Hoogenband, die anderhalve week geleden bij de Amerikaanse Grand Prix aanwezig was, tegenover de Telegraaf.

Van den Hoogenband blijkt de verrichtingen van Verstappen al langere tijd te volgen en hij hoopt dat zijn landgenoot snel in een situatie komt waarmee hij echt om de grote prijzen kan strijden. "Ik hoop dat Verstappen in een situatie belandt waarbij hij mee kan doen om de wereldtitel. Ik denk persoonlijk al dat hij de beste coureur is, maar de hele wereld zal dat weten zodra hij wereldkampioen wordt. Het zou een grensverleggende prestatie zijn."