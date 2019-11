F1 stoot 256.551 ton CO2 uit, motoren verantwoordelijk voor 0,7 procent

De Formule 1 maakte vandaag bekend vanaf 2030 een klimaatneutrale sport te willen worden. Tevens gaf het te kennen hoe groot de uitstoot van CO2 momenteel is: in 2019 is dat ruim 250.000 ton.

De F1 zet voor de toekomst in op duurzaamheid. In de komende elf jaar moet de CO2-uitstoot van de sport drastisch worden verminderd, iets wat past in de algehele westerse trend. Tegen 2025 moeten alle races 'een duurzaam spektakel' zijn, terwijl de gehele Formule 1 rond 2030 helemaal klimaatneutraal moet zijn. Tevens werd er gesproken over de introductie van een nieuwe hybridemotor in 2025, waarmee de koningsklasse van de autosport relevant wil blijven voor het openbare leven.

Tegelijkertijd heeft de Formule 1 ook onthuld hoe groot de ecologische voetafdruk van de sport op dit moment is. In totaal stoot de sport in 2019 naar schatting 256.551 ton koolstofdioxide uit. Wie denkt dat de motoren van de Formule 1-auto's daarin een grote rol spelen, komt bedrogen uit: slechts 0,7 procent van de ruim 250.000 ton CO2 wordt uitgestoten door de motoren van F1-auto's tijdens de tests en raceweekenden.

Het grootste deel van de CO2-uitstoot van de Formule 1 is toe te schrijven aan de logistiek: liefst 45 procent van de totale uitstoot. Daarbij gaat het om de logistiek op de weg, door de lucht of op het water van de uitrusting van de Formule 1 en de teams, van de Paddock Club en ook de banden van Pirelli. Samen met de uitstoot van het zakelijk reizen - 27,7 procent, met vervoer van personeel en impact van hotels - komt de uitstoot van het hele logistieke deel op zo'n 73 procent.

CO2-uitstoot Formule 1 in 2019

Totale uitstoot 100% 256.551 ton Logistiek 45,0% 115.448 ton Zakelijke reizen 27,7% 71.065 ton Faciliteiten en fabrieken 19,3% 49.514 ton Evenementen en activiteiten 7,3% 18.728 ton Uitstoot krachtbronnen 0,7% 1.796 ton

