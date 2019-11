Mick Schumacher acht debuut in Formule 1 in 2020 'niet realistisch'

Mick Schumacher lijkt op weg naar een tweede seizoen in de Formule 2. De Duitser verwacht dat promotie naar de Formule 1 in 2020 niet realistisch is.

Over drie weken rondt Schumacher zijn eerste seizoen in de Formule 2 af. Het werd een campagne met gemengde gevoelens voor de coureur die in 2018 nog kampioen werd in het Europees Formule 3. In de Formule 2 kwam de coureur van Prema niet in de buurt van het strijden om de titels: hij pakte in Hongarije zijn eerste zege, maar desondanks staat hij met 51 punten op de twaalfde plaats in het kampioenschap.

"Het was geen eenvoudig seizoen", reflecteerde Schumacher tijdens de uitreiking van de award 'Sportler mit Herz' in Frankfurt, een prijs die de jonge Duitser mee naar huis mocht nemen. Als coureur meent hij wel gegroeid te zijn door zijn lastige debuutseizoen in de Formule 2. "Je leert echter van en groeit door tegenslagen, en ik heb ook geleerd nooit op te geven."

'Zou de kans pakken als ik die krijg'

De grote droom van Schumacher is natuurlijk om de voetsporen van vader Michael te treden en de Formule 1 te bestormen. De kans dat het in 2020 al gaat gebeuren, lijkt te verwaarlozen. Schumacher ziet dat zelf echter ook in. "Als ik de kans zo krijgen, dan zou ik hem aanpakken. Helaas lijkt het niet realistisch om volgend jaar al naar de Formule 1 te gaan."

Daar lijkt Schumacher gelijk in te krijgen. Van de 20 stoeltjes in de Formule 1 zijn er zestien bezet. Drie van de vier vrije stoeltjes zijn bij de Red Bull-teams en deze zullen ingevuld worden door Alexander Albon, Pierre Gasly en Daniil Kvyat. Het enige andere stoeltje dat nog vrij is, is naast George Russell bij Williams. Een ander probleem kan worden dat Schumacher na het huidige seizoen niet genoeg punten meer heeft om een superlicentie aan te vragen.