Gerhard Berger: "Lewis Hamilton heeft bijna speciale gave van Senna"

Gerhard Berger zei dat Lewis Hamilton hem aan Ayrton Senna doet denken. Berger was een teamgenoot van Ayrton Senna bij McLaren van 1990 tot 1992. Lewis Hamilton haalde afgelopen weekend zijn zesde wereldkampioenschap binnen, bijna evenveel als Michael Schumacher met zeven stuks.

Berger, die de zesde wereldtitel van Lewis Hamilton interpreteerde, vergeleek Senna met de Britse coureur. "Er wordt me vaak gevraagd of ik de talenten van Ayrton Senna zie in één van de nieuwe jonge coureurs."

Berger die vele races heeft gereden in de koningsklasse weet wel wat talent is, maar vindt Senna een uitzondering. "Ik heb deze vragen altijd op dezelfde manier beantwoord: 'Nee, Senna was anders, je kunt het niet met elkaar vergelijken.' Lewis herinnert me nu echter in veel opzichten aan Ayrton."

De oud McLaren-coureur heeft veel lof voor de specialiteiten van Lewis. "Zijn werk op moeilijke momenten, zijn prestaties op straten- en racecircuits, zijn prestaties in de regen, zijn vermogen om de race te lezen, zijn fysieke conditie, zijn politieke houding en alle verboden herinneren me aan Senna. Net als Ayrton is Lewis een grondig opgeleide coureur."

Charisma Senna

Senna was een ware held voor Berger met veel talent dat nog niemand heeft bereikt, maar Lewis is volgens hem wel een kanshebber. "Niemand heeft het charisma en de charme van Ayrton bereikt. Maar Lewis heeft geweldig werk gedaan om de Formule 1 wereldwijd te promoten en jonge coureurs aan te trekken voor de sport. Ik vind Lewis een geweldige coureur."