Ralf Schumacher: "Hamilton kan records Michael Schumacher verbreken"

Hoe lang blijven de records van Michael Schumacher nog staan? Ralf Schumacher zou er niet raar van opkijken als het Lewis Hamilton is die de records van zijn grote broer gaat verbreken.

Hamilton is hard op weg om de succesvolste Formule 1-coureur aller tijden te worden. Afgelopen weekend wist de Brit voor de zesde keer beslag te leggen op de wereldtitel in de Formule 1, waardoor hij nu de tweede plek bezet op de lijst van wereldkampioenen. De enige die hij voor zich moet dulden, is Schumacher: tussen 1994 en 2004 pakte de Duitser zeven wereldtitels.

Met 91 zeges bezit Schumacher ook het recordaantal overwinningen in de Formule 1, maar ook in dit klassement is de achterstand van Hamilton niet groot. De Mercedes-coureur heeft inmiddels 83 races gewonnen en volgens Ralf Schumacher is het niet uit te sluiten dat de records van zijn broer gaan sneuvelen. "Ze hebben beiden iets ongelooflijks bereikt. Ik denk nu dat Lewis de records van Michael kan verbreken", vertelde hij aan Auto Bild.

"Hij haalt altijd het maximale uit de kansen. Alles valt bij hem samen. Hij heeft de ervaring, hij heeft enorm veel natuurlijk talent, hij weet wanneer hij moet aanvallen of moet afwachten hij voelt zich enorm op zijn gemak bij het team. Hij weet dat hij de absolute nummer 1 is. Dat zorgt voor vertrouwen en dat is goed voor een coureur. Hij maakt daardoor waarschijnlijk ook weinig fouten."

Dat staat volgens Schumacher in schril contrast met Sebastian Vettel. "Als je die druk voelt, maak je fouten. Kijk naar Montreal. Hij voelde aan dat Lewis steeds dichterbij kwam en hij verloor een momentje zijn concentratie. Lewis en Mercedes zijn de besten in het omgaan met druk. Toto Wolff heeft precies de juiste mensen om ze heen gezet."