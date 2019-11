'Ferrari dreigde met gerechtelijke stappen tegen Red Bull na beschuldigingen'

De beschuldigingen van Max Verstappen en Red Bull Racing aan het adres van Ferrari gaan mogelijk nog een staartje krijgen. Volgens het Argentijnse MotorLat heeft Ferrari gedreigd met gerechtelijke stappen tegen het Oostenrijkse team.

De verhoudingen tussen Ferrari en Red Bull Racing werden tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten op scherp gezet. Al maanden bestaan er twijfels over de legaliteit van de Ferrari-krachtbron, waarna Red Bull opheldering vroeg bij de FIA over de benzinetoevoer. Red Bull diende een voorstel in, waarover de FIA in een technical directive duidelijk maakte dat deze oplossing niet toegestaan is.

Vermoedelijk diende Red Bull Racing dit voorstel in om te testen of Ferrari uit dit systeem haar grote voordeel op het rechte stuk behaalde. Toen vervolgens bleek dat Ferrari niet thuis gaf in de Verenigde Staten, werd dat door onder andere Max Verstappen opgevangen als een teken dat Red Bull geslaagd is in haar opzet. De Nederlander zei na de race dat de prestatie van Ferrari het gevolg was van 'het moeten stoppen met vals spelen'.

Ook Christian Horner liet zich kritisch uit en dat viel niet goed bij Ferrari. Volgens journalist Yhacbec Lopez van MotorLat heeft Ferrari-teambaas Mattia Binotto verhaal gehaald bij de teambaas van Red Bull. "Ik stond buiten de hospitality van Red Bull toen ik Mattia Binotto langs een groep journalisten en Horner zag lopen. Hij keek oplettend toe voor hij terugkeerde in zijn eigen hospitality, maar een paar minuten later kwam hij terug.

"Horner nam afscheid van de journalisten, waarna Mattia naar binnen ging en Horner, die bij de ingang stond, opzocht. Daarna volgde een oprecht en heldere woordenwisseling. Binotto sprak stevig met Horner en er waren klachten. Wat ik kon opvangen was een waarschuwing over gerechtelijke acties. Horner legde uit dat hij slechts zijn mening gaf en Mattia reageerde op strenge wijze, waarna de discussie naar een hoger niveau getild werd. De discussie zat duidelijk vol spanningen."