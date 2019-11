Masi en FIA proberen 'grijze gebied' rond uitdelen straffen te verkleinen

Het wordt voor de coureurs steeds duidelijker waar de grens ligt tussen 'de coureurs laten racen' en het uitdelen van straffen voor incidenten. Dat stelt wedstrijdleider Michael Masi tegenover onder andere GPToday.net.

Eerder dit jaar groeide de kritiek op de bemoeizucht van de FIA bij kleine incidenten tijdens gevechten tussen coureurs. Vooral na de Canadese Grand Prix, waar Sebastian Vettel de winst moest inleveren door een discutabele tijdstraf. Daarna kozen de wedstrijdleiding en de FIA ervoor om de coureurs vrijer te laten racen. Dat riep echter een aantal vragen op over hoe ver de rijders kunnen gaan.

Naar mate er meer races verreden zijn en meer incidenten beoordeeld zijn door de stewards, weten de coureurs volgens Masi nu steeds beter wat er wel en niet kan. "Het begint duidelijker en duidelijker te worden. Het is iets wat we besproken hebben met de coureurs en dat zullen we blijven doen. Ik probeer het grijze gebied rond deze zaken te verkleinen. We werken er met zijn allen samen aan om dat voor elkaar te krijgen en de coureurs zijn het daar ook mee eens."

'Nooit twee blije coureurs gezien na uitdelen straf'

Voorbeelden van zaken die niet door de beugel kunnen, zijn de incidenten waarbij Daniil Kvyat in de laatste races betrokken was. De Rus deelde in Mexico en de Verenigde Staten in de laatste ronde tikken uit aan Nico Hülkenberg en Sergio Perez, waarna hij in beide instanties een tijdstraf kreeg en zijn punten kwijtraakte. De Rus was daar enorm verbolgen over.

Volgens Masi is het heel begrijpelijk dat een coureur het niet eens is met een straf en dus toont hij ook begrip voor de kritiek van Kvyat, ondanks het feit dat de straf volgens de wedstrijdleider terecht is. "Ik heb nog nooit meegemaakt dat er twee mensen bij een incident betrokken zijn, waarbij een van hen een straf krijgt en de ander niet, en dat er niemand ontevreden is."