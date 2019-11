Penske ambitieus met Indianapolis: "Kunnen we hier Formule 1 laten rijden?"

De IndyCar Series en Indianapolis Motor Speedway zijn sinds maandag in handen van Penske. Roger Penske heeft grote plannen met het circuit en hij hoopt stiekem dat de Formule 1 een terugkeer kan maken in Indiana.

De Formule 1 is sinds 2017 in handen van het Amerikaanse Liberty Media. Zij maakten al snel duidelijk dat zij graag de aanwezigheid van de sport in de Verenigde Staten willen uitbreiden met in ieder geval een tweede race. Het Circuit of the Americas staat al op de kalender en vanaf 2021 moet daar een race rond het Hard Rock Stadium in Miami aan toegevoegd worden.

Ondanks het principe-akkoord dat de Formule 1 met het Hard Rock Stadium sloot, is het nog verre van zeker dat de race ook echter doorgang kan vinden. Bewoners en gemeenteraadsleden zien de komst van de Formule 1 namelijk helemaal niet zitten. Er lijkt nu echter een nieuwe gegadigde te zijn voor de organisatie van de tweede Amerikaanse Grand Prix en dat is een oude bekende.

Penske onderzoekt extra mogelijkheden voor Indy

Het blijkt namelijk om Indianapolis Motor Speedway te gaan. Dat circuit is sinds gisteren in handen van Penske Entertainment Corp., een van de bedrijven van Team Penske-eigenaar Roger Penske. De Amerikaan kocht tevens de IndyCar Series, maar hij lijkt ervoor open te staan om de mogelijkheden te verkennen de Formule 1 terug te halen naar Indianapolis, waar de Formule 1 tussen 2000 en 2007 al eens te gast was.

"We moeten een aantal dingen proberen", vertelde Penske maandag. "Ik ben bereid om een risico te nemen. Zonder risico's levert het ook niets op. Omdat er meer fanzones zijn willen we mogelijkheden toevoegen, dus waar kunnen we dit voor gebruiken? Kunnen we hier een 24-uursrace organiseren? Kunnen we de Formule 1 hier laten rijden? Wat zijn de andere dingen die we kunnen doen? Dit is een geweldige aanwinst."

