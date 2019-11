Dochteronderneming Penske koopt IndyCar Series en circuit Indianapolis

De IndyCar Series en Indianapolis Motor Speedway hebben een nieuwe eigenaar. Penske Entertainment Corporation, een dochteronderneming van Penske, heeft voormalig eigenaar Hulman & Company overgenomen.

Het zal komend jaar een opvallend gezicht zijn: het vier auto's tellende IndyCar-team van Penske zal volgend jaar racen in de klasse waarvan de dochteronderneming de eigenaar is. Penske Entertainment Corp. maakte de deal maandagmiddag wereldkundig middels een persbericht, waarin ook aangekondigd werd dat Roger Penske en Tony George en Mark Miles van de Hulman Company later op maandag om tafel gaan over de verkoop.

"De directie van Hulman & Company kondigen de verkoop van het bedrijf en bepaalde dochterondernemingen aan. Deze worden verkocht aan Penske Entertainment Corp., een dochterbedrijf van Penske Corporation, verkocht. Daaronder vallen onder andere de Indianapolis Motor Speedway, de NTT IndyCar Series en Indianapolis Motor Speedway Productions (IMS Productions)", staat in het uitgebrachte statement.

Penske heeft in de loop der jaren haar activiteiten fors uitgebreid, zowel op als naast de circuits. Naast het IndyCar-team heeft Team Penske ook auto's rijden in de NASCAR en de IMSA, terwijl er door een samenwerking met Dick Johnson Racing ook in de V8 Supercars gereden wordt. Daarnaast bezit Penske Corporation motorbouwer Ilmor, evenals een uitgebreid logistiek platform naast de racerij.