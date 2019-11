Valtteri Bottas niet tevreden: "Mooie race, maar persoonlijke doel niet gehaald"

Valtteri Bottas pakte gisteren met minimale marge de pole position, maar pakte vandaag na een kort gevecht met teamgenoot Lewis Hamilton op overtuigende wijze zijn vierde zege van het seizoen. De Mercedes-coureur die een enigszins wisselvallend seizoen beleeft, stak in Austin weer in uitstekende vorm en pakte een redelijk zwaarbevochten zege.

"Dit is een mooie overwinning," stak Bottas zijn blijdschap niet onder stoelen of banken. "Dit voelt goed en de auto voelde sinds gisteren al goed en we hadden wederom een hele goede pace. Voor de zege gaan, was eigenlijk het enige wat ik kon doen met het oog op het kampioenschap, maar het was uiteindelijk niet genoeg voor de titel."

Bottas had wat last van verkeer aan het einde van de race en het leek nog even erop dat hij de race niet kon gaan winnen. De Fin maakte zich op een gegeven moment ook zorgen: "Ik begon me af te vragen of mijn strategie wel de juiste is, maar mijn pace was net goed genoeg. De tweestopper was niet gepland en we hadden allebei last van verkeer, dus dit was wel een opluchting. Ik wil Lewis natuurlijk feliciteren, maar ik heb mijn peroonlijke doel voor dit jaar niet gehaald. Er is altijd volgend jaar, maar dit jaar verdiende Lewis het."