FIA overweegt voor 2020 andere straf voor missen weging tijdens vrije training

De FIA is van plan om opnieuw te kijken naar de regels rond de weegbrug. Die schrijven nu nog voor dat een coureur die de weging mist en bij wie daarna aan de auto gewerkt wordt, uit de pits moet starten.

Tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie kunnen coureurs op ieder moment naar de weging geroepen worden. Coureurs worden hiervan op de hoogte gebracht met een klein LED-scherm waarop hun startnummer en een afkorting van hun naam verschijnt, terwijl er voor de betreffende coureur ook een rood licht getoond wordt.

Doet een coureur dit niet en werkt het team daarna aan de auto, bijvoorbeeld door een bandenwissel, dan is dat in strijd met de reglementen en volgt er een verplichte start vanuit de pits. Als een coureur de weging mist en het team duwt hem terug naar de weging, zonder dat er aan de auto gewerkt is, dan volgt er slechts een reprimande.

Sergio Perez was in de Verenigde Staten het laatste slachtoffer van deze regels. Hij miste de weging aan het einde van de vrije training, waarna zijn team een pitstop uitvoerde en de banden wisselde. Daardoor volgde er een start vanuit de pits voor de coureur van Racing Point. Eerder dit seizoen overkwam Pierre Gasly en Red Bull Racing precies hetzelfde tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan.

De stewards gaven in de beoordeling van het incident van Perez toe dat ze de straf voor Perez een zware vonden, maar dat dit volgens de reglementen een verplichte straf is. De FIA lijkt het daarmee eens te zijn, want zij stellen dat het verschil tussen een reprimande en een start vanuit de pits te groot is. De autosportbond gaat met het oog op 2020 bekijken of er niet een andere straf gevonden kan worden voor dergelijke vergrijpen in de vrije trainingen.