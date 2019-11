Pirelli voorziet verschillende strategische keuzes tijdens Amerikaanse Grand Prix

Pirelli heeft zoals gebruikelijk een voorspelling gedaan over de op papier beste strategieën voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Een eenstopper lijkt de snelste optie te zijn, maar de bandenleverancier plaatst daarbij een kanttekening.

Op basis van de tijdens de vrije trainingen verzamelde data voorspelt Pirelli voorafgaand aan iedere race wat de beste strategie is. Voor de wedstrijd op het Circuit of the Americas lijkt dat een eenstopper te zijn, hoewel de bandenleverancier daarbij meteen de kanttekening plaatst dat er weinig verschil in tijd zit tussen de verschillende eenstoppers.

Op papier lijkt starten op de softs de beste optie te zijn, waarna tussen ronde 22 en 25 een wissel volgt naar de mediums. De tweede optie is een start op mediums met na 24 tot 27 ronden een wissel naar harde banden. De derde optie is 19 tot 22 ronden rijden op de softs en daarna te wisselen naar harde banden. Als vierde optie wordt een tweestopper gegeven: twee keer 15 tot 18 ronden rijden op softs, gevolgd door een laatste stint op mediums.

De bandenleverancier geeft echter toe dat er weinig verschil in tijd zit tussen de verschillende strategische opties. Wat uiteindelijk de beste optie is, hangt daarbij af van de precieze omstandigheden tijdens de race. Pirelli verwacht dan ook dat er veel verschillende strategieën te zien zullen zijn tijdens de race."