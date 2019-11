Als enige Formule 1-team is Haas ook actief in een compleet andere tak van de autosport: namelijk NASCAR. De Amerikaanse renstal gaf coureurs Kevin Magnussen en Romain Grosjean donderdag de kans om een NASCAR-bolide uit te proberen.

Eigenaar Gene Haas is sinds 2016 in de Formule 1 betrokken bij Haas F1, maar al sinds 2002 rijdt het team van de Amerikaan mee in de NASCAR. Eerst gebeurde dat onder de naam Haas CNC Racing, waarna de naam door de komst van coureur Tony Stewart, die 50 procent van de aandelen in het team kreeg, veranderd werd in Stewart Haas Racing.

Een crossover tussen beide teams leek dan ook voor de hand te liggen en aan de vooravond van de Grand Prix van de Verenigde Staten was het dan ook zo ver. Grosjean en Magnussen kregen na instructies van Stewart de kans om elkaar mee te nemen over het Circuit of the Americas.