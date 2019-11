Milieuclubs krijgen geen gelijk over stikstof: Circuit Zandvoort kan gaan verbouwen

De geplande verbouwingen op Circuit Zandvoort kunnen aanstaande maandag gewoon gaan beginnen. De rechter heeft het verzoek van milieuclubs om het werk op te schorten afgewezen, waardoor de verbouwing gewoon door kan gaan.

Stichting Duinbehoud en milieuorganisatie MOB hadden een kort geding aangespannen tegen het circuit en de provincie Noord-Holland. Het doel daarvan was het opschorten van de werkzaamheden aan het circuit, die nodig zijn om de locatie geschikt te maken voor de komst van de Formule 1. Begin mei 2020 moet de Nederlandse Grand Prix voor het eerst in 35 jaar weer verreden worden.

Het centrale punt in de zaak is dat de milieuorganisaties van mening zijn dat de voorbereidende werkzaamheden op Circuit Zandvoort ervoor zouden zorgen dat er meer stikstof uitgestoten wordt en dat deze stikstof in de duinen terechtkomt. Volgens de advocaat van MOB deugden de berekeningen van het circuit over de dalende stikstof-uitstoot niet: het circuit meent dat dit door de verbouwing het geval is, omdat er hierdoor maandenlang niet geracet kan worden.

Rechter stelt provincie en circuit in gelijk

Bovendien waren de milieuorganisaties van mening dat de vergunning wel heel snel tot stand was gekomen. De provincie maakte voor het verlenen van de vergunning de stikstofberekeningen van Circuit Zandvoort over en de rechter stelde de verdedigende partij in het gelijk. "Uit het rapport blijkt dat in de nieuwe situatie sprake is van een aanzienlijke vermindering van stikstofemissies, zodat geen significante effecten optredne in het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid."

Tijdens de zitting ging Robert van Overdijk, directeur van zowel Circuit Zandvoort als Dutch Grand Prix, in op het belang van de Formule 1 voor Nederland. "We hadden een miljoen kaarten kunnen verkopen. Voor het eerst in decennia is het ons gelukt om een evenement van wereldformaat binnen te halen. Wat met de Olympische Spelen en het WK voetbal niet is gelukt, lukt wel met de F1."