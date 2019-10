Red Bull Racing heeft bijna DHL Fastest Pit Stop Award binnen

In Mexico heeft Red Bull Racing een grote stap gezet richting het binnenhalen van de DHL Fastest Pit Stop Award 2019. Toen Formule 1-rookie Alexander Albon binnenkwam voor zijn tweede pitstop in ronde 44, stuurde het in Milton Keynes gevestigde team hem binnen 1,93 seconden weer weg. De pitstop was de snelste in de race, waarbij de concurrenten flink achter lagen.

Renault voerde de tweede snelste stop uit in Mexico-Stad en verwisselde de banden van Daniel Ricciardo in 2,31 seconden, aanzienlijk langzamer dan het voormalige team van de Australische coureur. De derde plaats ging naar Ferrari, die Charles Leclerc na 2,39 seconden weg wisten te sturen na zijn tweede pitstop.

Red Bull dik aan de leiding in klassement

Tijdens de race in Mexico hadden McLaren en Alfa Romeo het erg lastig met het verwisselen van de banden. McLaren maakte zich schuldig aan een ‘unsafe release’, maar Lando Norris stopte op tijd en kon zijn race uiteindelijk vervolgen. Er waren ook problemen voor Alfa Romeo bij de pitstop van hun coureur Giovinazzi. Het team kreeg een band niet vast, die er vanaf schoot toen de Italiaan wilde wegrijden. De coureur met nummer 99 werd het zwaarst getroffen en verloor een volle 22.64 seconden. In het geval van Ferrari-coureur Leclerc was het 6,2 seconden, toen zijn tweede pitstop niet soepel verliep.

Red Bulls heeft nu 411 punten verzameld in de Fastest Pitstop Award. De voorsprong op Williams is 27 punten en nog drie races waarin teams punten kunnen pakken voor hun snelste pitstops.