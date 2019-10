Valtteri Bottas zal niet met een geweldig gevoel naar de race in Mexico toewerken. De Mercedes-coureur crashte hard tijdens zijn laatste ronde in de kwalificatie, waarmee hij zijn zesde startpositie op het spel zet.

Bottas probeerde in de absolute slotfase van Q3 zijn persoonlijk beste tijd te verbeteren, toen hij bij het uitkomen van de laatste bocht crashte. De Fin gleed eerst hard de betonnen muur in, om vervolgens tegen de tec pro barriers aan te rijden. Het zorgde indirect voor het einde van de kwalificatie, omdat er met een dubbele gele vlag gezwaaid werd na de crash. Desondanks verbeterde Max Verstappen zijn rondetijd nog wel, ondanks de crash van Bottas.

De crash kan Bottas zelf ook in een lastig parket brengen voor de race van zondag. Hij reed weliswaar de zesde tijd, maar mogelijk zal de Fin vanuit de pits moeten starten. Dat is het geval als hij van chassis moet wisselen, of als hij onderdelen van een andere specificatie op zijn auto wil laten monteren. Mochten de versnellingsbak of de motor ook kapot zijn, dan zouden er ook nog gridstraffen kunnen volgen.